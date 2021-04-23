لعشاق التصوير.. شاومى تطلق هاتفا جديدا

جدة - نرمين السيد - وسيحمل الهاتف الجديد اسم Redmi K40 Gamе Enhаnced Edition التجارى، وسيزود بأزرار خاصة على جوانب الهيكل ستسهل عملية التحكم بألعاب الفيديو كما فى هواتف الألعاب الاحترافية، حسب روسيا اليوم.

وستحصل كاميرات هذا الهاتف على ملحقات ومنظومات إضاءة معدلة ستساعد على التقاط صور عالية الدقة فى مختلف ظروف الإضاءة، وستجهز حافة الهيكل القريبة من الكاميرا فيه بزر خاص لإغلاق فتحات العدسات عند عدم الحاجة للتصوير.

وسيكون معالج الجهاز من نوع MеdiaTek Dimеnsity 1200، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه حصل على تقيمات عالية من ناحية الأداء، وسجل 724.495 نقطة وفقا لتقيمات منصة Аntutu المتخصصة بتقييم أداء الأجهزة الإلكترونية.

وسياتى الهاتف الجديد لـ شاومى بشاشة بمقاس 6.67 بوصة بتردد يصل إلى 144 هيرتزا، وكاميرا أساسية ثلاثية العدسة دقة عدستها الأساسية 108 ميجابيكسل.