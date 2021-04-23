إيطالى يغيب عن العمل لمدة 15 عاما مع استمرار راتبه

جدة - نرمين السيد - وحسب روسيا اليوم، وصفت الصحف الإيطالية الرجل بـ "ملك الغائبين"، خلال تناول تفاصيل الواقعة، التى تسببت فى جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى.

وأوضحت الشرطة الإيطالية، أن الموظف استمر مع غيابه عن العمل فى تلقى راتبه الشهرى البالغ إجماليه 538 ألف يورو، من مستشفى بوليسى سياتشيو فى مدينة كاتانزارو فى كالابريا.

وتغيب الرجل عن العمل منذ 2005، ويبلغ حاليا من العمر 67 عاما، فيما يواجه تهما بإساءة استخدام المنصب والتزوير والابتزاز.

كما يتم التحقيق مع 6 مديرين للاشتباه فى أنهم لعبوا دورا فى تمكينه من التغيب.