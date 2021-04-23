ريلمى تعلن مواصفات أحدث هواتفها من سلسلة Q3 5G

جدة - نرمين السيد - ويعتبر Realme Q3 Pro، هو الهاتف الرائد ضمن سلسلة Q3 الجديدة، حيث جاء بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.43 بوصة، وبدقة 1080 بكسل +، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا فى الثانية، وتحتوى على قارئ بصمات الأصابع مدمج أسفلها.
ويتميز الهاتف الرائد بكاميرا خلفية ثلاثية، تعتمد على وحدة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، تدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا فى الثانية، مع كاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وتحتوى الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 16 ميجابكسل.
ويتم تشغيل هاتف Realme Q3 Pro، بواسطة معالج Dimensity 1100، والذى يتمتع بمودم فرعى بتردد 6 جيجاهرتز، مع أربعة أنوية Cortex-A78، بتردد 2.6 جيجاهرتز، المميزة بدقة تصنيع 6 نانومتر، وسرعات تنزيل قصوى تبلغ 4.67 جيجابت فى الثانية.
ويحتوي هاتف Realme Q3 Pro، على بطارية تبلغ سعتها 4.500 مللى أمبير فى الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 30 وات.
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