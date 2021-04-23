شاب يابانى يرتبط بـ 35 امرأة فى وقت واحد.. وجمعية الضحايا تفضحه

جدة - نرمين السيد - وكان الشاب يتلاعب على ضحاياه بـ موعد عيد ميلاده، حتى يتلقى منهم هدايا وأموال.

وحسب ديلى ستار البريطانية، فإن الشرطة اليابانية ألقت القبض على الشاب تاكاشى مياغاوا لمواعدته 35 امرأة، فى وقت واحد.

وكان الشاب يقول لكل واحدة من الـ35 حبيبة تواريخ مختلفة لعيد ميلاده، وسارت خطته تعمل بكفاءة حتى تم اكتشافها.

وأخبر المحتال اليابانى البالغ من العمر 39 عامًا، واحدة من ضحاياه وتبلغ من العمر 47 عاما بأن عيد ميلاده هو 22 فبراير، وزعمت ضحية أخرى تبلغ من العمر 40 عاما أنه أخبرها أن ذلك فى يوليو، وقالت امرأة أخرى تبلغ من العمر 35 عاما إنها تعتقد أن عيد ميلاده فى أبريل، بينما عيد ميلاده الحقيقى فى 13 نوفمبر.

وحصل تاكاشى، من عملية النصب تلك، على هدايا ومبالغ قدرها 100.000 ين يابانى.

واستهدف الشاب الذى يعمل فى إحدى شركات التسويق النساء العازبات، وبدأ كل علاقة بالاقتراح بأن الزواج سيكون على الورق.

وتم الكشف عن خطته عندما شكلت النساء "جمعية الضحايا" على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، واكتشفن أنهن على علاقة بنفس الشخص بعد تداول صورته وتعرفوا عليه.