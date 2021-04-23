فيديو- مكسرات لميس.. أصل كلمة شى يا حصان وأبج بطنه

جدة - نرمين السيد - تحدثت الدكتورة لميس جابر، فى حلقة اليوم من برنامج "مكسرات لميس"، على الراديو 9090 عن أصل كلمة يقطف فى اللغتين العربية والمصرية القديمة، بالإضافة إلى كلمة شى يا حصان وأبج بطنه.





وأوضحت جابر، أن الفعل "يقطف" مثل يقطف الورد أصلها "يقدف" وهى كلمة مأخوذة من اللغة المصرية القديمة، ومعناها "يجمع"، مضيفة أن لفظ شى مصرى قديم أيضا بمعنى يمشى وهى "سى" وهناك فرق بين الجمل التى تقال للحمار والحصان. وأشارت إلى أن "جر" كلمة مصرية قديمة بمعنى "اسكت" وهى تقال للكلب الصامت الذى لا يتكلم، كما تقال "بشم" للبهائم وهى كلمة قديمة وموجودة فى الفارسية أيضا. ويذاع برنامج "مكسرات لميس"، يوميًا فى تمام الساعة 1.40 ظهرًا، ويُعاد الساعة 12.40 صباحًا.

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