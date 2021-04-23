فيديو- أكلة سهلة.. طريقة عمل صينية بطاطس بدون صلصلة

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى مكونات وطريقة عمل البطاطس، والتى تتطلب إحضار موزة بتلو، وفلفل ألوان، وبطاطس، وثوم، وكزبرة، وغيرها. برنامج "أكله سهلة" يذاع يوميًا فى رمضان، عبر الراديو 9090، ويقدمه الشيف حسن حسونة، فى تمام الساعة 12:40 دقيقة مساءً.

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