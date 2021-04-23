معهد الفلك: بدر رمضان العملاق يضىء السماء الثلاثاء المقبل

جدة - نرمين السيد - كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن وصول قمر شهر رمضان المبارك لمرحلة البدر المكتمل يوم الثلاثاء المقبل، وهو يمثل القمر العملاق "سوبر مون" الأول من بين 3 أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021.





وقال الدكتور جاد القاضى، رئيس المعهد، إن القمر فى تلك الحالة سيكون فى مداره فى منطقة الحضيض وهى أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر قليلاً وأكثر إشراقا من المعتاد ولذلك يطلق عليه اسم القمر العملاق.

وأضاف أن ظاهرة "القمر العملاق" قد تتكرر أكثر من مرة خلال السنة الواحدة، وهى تسترعى الانتباه وتجتذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد أن القمر سيبدو بدرا للرائى وللعين المجردة فى الفترة من 26 حتى 28 أبريل الحالى، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة بدر القمر بالكامل بدون أجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون فى 27 أبريل الحالى "الثلاثاء المقبل" بعد غروب الشمس حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9%.

وأشار إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم (القمر الوردى، والقمر الأبيض، وقمر العشب النابت)، وأسماء أخرى كثيرة وكلها تدل على أمور تحدث فى الربيع، إلا أن ضوء القمر لن يكون ورديًا بالفعل.