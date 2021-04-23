271 كيلو.. صياد أسترالى يصطاد ثانى أغلى سمكة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وعثر الصياد على السمكة قبالة الساحل الشمالى لنيو ساوث ويلز بأستراليا، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وعقب مدير التوريد والأعمال فى سوق السمك بسيدنى، إريك بول، مؤكدًا أن السمكة كانت فى حالة جيدة جدا، مشيرا إلى أنه عادة ما تعرض فى السوق الأسترالية أسماك التونة التى يتراوح وزنها بين 40 إلى 50 كيلو.
يشار إلى أن أغلى سمكة فى العالم كانت تزن 276 كيلو من التونة ذات الزعانف الزرقاء، وتم اصطيادها من محافظة أومورى الشمالية فى اليابان، وبيعت مقابل 2.6 مليون دولار، عام 2020.
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