فيديو- كلام محترم.. حكاية نجيب محفوظ والكتابة بعد الفجر

جدة - نرمين السيد - وأضاف أحمد الطاهرى أن احترام المواعيد هو نمط إنسانى اتفق عليه الناس فى كل دول العالم لأنه يعد احتراما لقيمة الوقت والذى يعد أعظم ثروة لدى فرد فى المجتمع.

وأضاف الطاهرى أن أصل الوقت، جزء من عمر الإنسان، والشخص الذى لا يحترم موعد حدده مع شخص أخر فقد تسبب أن يخسر الشخص الأخر جزءًا من عمره، موضحا أنه أكثر الناس نجاحا هو من يقدرون الوقت وأهميته.



ولفت الطاهرى إلى أن احترام المواعيد تحول لعنصر أساسى فى علم حديث اسمه "الاتيكيت" كان معروفا جدا بين الطبقات العليا فى المجتمع، وهذا العلم أصبح يدرس فى كثير من المعاهد والمراكز العالمية، بل وأصبح شرطا أساسيا للقبول فى وظائف مرموقة مثل السلك الدبلوماسى.

وتحدث الطاهرى عن الأديب العالمى نجيب محفوظ الحاصل على جائزة نوبل فى الآداب، وذكر أنه كان لديه مواعيد ثابتة ومقدسة للكتابة لم يغيرها أبدا طوال حياته، إذ أنه اعتاد أن يكتب يوميا بعد الفجر حتى أول دقيقة فى صباح اليوم الجديد، كما أنه كان يمتنع عن الكتابة خلال السنة فى شهرين حتى لو كان لديه فكرة رواية أو قصة، وذلك لأنه كان يروض قلمه، فهو كان يتحكم فى القلم ولم يسمح للقلم أن يتحكم فيه.