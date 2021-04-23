رمضان حول العالم.. المسجد الوردى فى الفلبين يجتذب الأطفال والكبار

جدة - نرمين السيد - استعرضت الإعلامية مى إيهاب، فى حلقة اليوم من برنامج "رمضان حول العالم"، المذاع على الراديو 9090، عادات المسلمين فى الفلبين الواقعة جنوب شرق آسيا خلال شهر رمضان المبارك.





وأشارت مى إيهاب، إلى أنه على الرغم من أن الفلبين دولة محاطة بدول إسلامية كبرى، إلا أن مسلمى الفلبين أقلية بلادهم، قائلة إنه على الرغم من قلة العدد هذه، لكنهم "عاملين جو جامد لرمضان هناك، وهتلاقى كهارب فى كل حتة".

وتابعت، أن شهر رمضان فى الفلبين يبقى أجازة اختيارى، بمعنى أنه من لا يرغب فى العمل لا يذهب، مضيفة: "الأغنياء يستضيفون الفقراء بدون حساسيات أو أحقاد".

وأشارت إلى أن أكبر مساجد الفلبين هو المسجد الوردى أو مسجد "ديماوكوم"، ويتجمع فيه مسلمو الفلبين ويرتدون جميعًا اللون الوردى.

وأضافت مى إيهاب، أن الأطفال فى الفلبين لديهم "فوانيس"، ويحملونها طول الليل فى الشوارع، لذا يقوم هؤلاء الأطفال بدور المسحراتى فى رمضان.

وأوضحت مى إيهاب، أن صلاة التراويح فى الفلبين 20 ركعة، وأحيانًا يقرأون فيها بالصور القصيرة وأحيانا بالصور الكبير، لافتة إلى أن الوجبة الأساسية فى الفلبين فى رمضان هى "كارى كارى".