رمضان كريم وزيادة: الصيام مالوش أى تأثير سلبى على المذاكرة والقدرة الذهنية

جدة - نرمين السيد - وقال رفعت: "الصيام مالوش أى تأثير سلبى على المذاكرة والقدرة الذهنية، ده العكس هو اللى صحيح، فى الصيام المخ بينور والقدرة الذهنية بتكون أفضل، وكمان القدرة البصرية، وعلى فكرة غذاء المخ الرئيسى خلال الصيام هى الدهون الموجودة أصلا فى الجسم، يعنى بلاش تلاكيك وذاكروا".

وأضاف: "المطلوب منكم تركزوا على مادة واحدة فى اليوم مش كل المواد، ومش بس كده المذاكرة المفروض ماتزدش عن ساعتين متواصلتين وممكن تقل، بشرط يكون فيه استراحة بس مايكونش فيها أى إجهاد ذهنى أو بدنى، وفى حالات الضغط النفسى زى أيام الامتحانات مش لازم نجبر الطالب على الصوم".

برنامج "رمضان كريم وزيادة"، يتحدث عن العادات الاجتماعية والصحية فى البيوت أثناء شهر رمضان، مع دراما تمثيلية للموقف فى الحلقة، مع تعليق الدكتور رفعت عنه فى إطار حياتى وطبى.