جدة - نرمين السيد - وقال رفعت: "الصيام مالوش أى تأثير سلبى على المذاكرة والقدرة الذهنية، ده العكس هو اللى صحيح، فى الصيام المخ بينور والقدرة الذهنية بتكون أفضل، وكمان القدرة البصرية، وعلى فكرة غذاء المخ الرئيسى خلال الصيام هى الدهون الموجودة أصلا فى الجسم، يعنى بلاش تلاكيك وذاكروا".
وأضاف: "المطلوب منكم تركزوا على مادة واحدة فى اليوم مش كل المواد، ومش بس كده المذاكرة المفروض ماتزدش عن ساعتين متواصلتين وممكن تقل، بشرط يكون فيه استراحة بس مايكونش فيها أى إجهاد ذهنى أو بدنى، وفى حالات الضغط النفسى زى أيام الامتحانات مش لازم نجبر الطالب على الصوم".
برنامج "رمضان كريم وزيادة"، يتحدث عن العادات الاجتماعية والصحية فى البيوت أثناء شهر رمضان، مع دراما تمثيلية للموقف فى الحلقة، مع تعليق الدكتور رفعت عنه فى إطار حياتى وطبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رمضان كريم وزيادة: الصيام مالوش أى تأثير سلبى على المذاكرة والقدرة الذهنية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.