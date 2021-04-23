قابل للارتداء.. سونى تطلق مكيف هواء

جدة - نرمين السيد - وحسب سبوتنيك فإن المكيف الجديد يمكنه تبريد أو تدفئة جسم الإنسان، كما يمكن التحكم فيه من خلال تطبيق للهواتف الذكية.

ويشبه هذا الإصدار إلى حد ما النموذج الأصلى Reon Pocket الذى أطلقته سونى العام الماضى.

وتحقق الأجزاء الداخلية المصممة حديثًا فى المكيف الجديد ضعف مستوى امتصاص الحرارة، مما يؤدى إلى أداء تبريد أكثر قوة، وذلك بالرغم من صغر حجمه ووزنه الخفيف.

وحسنت شركة سونى مقاومة العرق فى الجيل الثانى من المنتج، مما يجعله أكثر ملاءمة لمواقف التمرينات الخفيفة ويمكن ارتداء المكيف مع قميص داخلى خاص لجعل التنقل فى الصيف أكثر احتمالًا.