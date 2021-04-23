5 أسرار تضمن لك السعادة يوميًا

جدة - نرمين السيد - وأوضح موقع كليفلاند كلينك العلمى المتخصص أن ممارسة الرياضة يوميا، يمكن أن تكون أقوى سلاح ضد الاكتئاب والحزن، وتضمن السعادة لأى شخص يوميا.

ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر الاكتئاب مرضًا شائعًا على مستوى العالم، حيث يصيب حوالى 264 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، وعندما يكون متوسطًا أو حادًا، يمكن أن يتحول إلى مشكلة صحية خطيرة.

وعلى الرغم من أن العلاج النفسى والأدوية قد تكون فعالة، إلا أن هناك علاجًا واحدًا مجانيًا للاكتئاب وهو متاح للجميع، ألا وهو ممارسة الرياضة.

وكشف التقرير السر وراء أن ممارسة الرياضة، يمكنها أن تضمن لك السعادة يوميا، والتى جاءت على النحو التالى:

عدم تطور التوتر إلى اكتئاب

وفقًا لبيانات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية، الصادرة فى عام 2019، فإن 4.7% من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر يعانون بشكل منتظم من الاكتئاب، تميل أنماط حياتهم عالية التوتر إلى أن تكون مصدرًا رئيسيًا للاكتئاب.

ويمكن أن يؤدى الإفراز المتزايد لهرمونات التوتر إلى إتلاف أو منع نمو الخلايا فى مناطق الدماغ التى تتحكم فى الحالة المزاجية، كما يمكن أن يكون العلاج النفسى ومضادات الاكئئاب فعالين مع الأمر، إلا أن الرياضة لها مفعول السحر فى تحقيق هذا الأمر.

علاج للاكتئاب

توصى الجمعية الأمريكية للطب النفسى بممارسة التمارين الرياضية كخيار علاجى للاكتئاب، مؤكدة أنه فعال بمفرده أو عند دمجه مع العلاجات القياسية.

روتين ممتع

يوصى الأطباء أيضا بضرورة ممارسة روتين رياضى ممتع، لمحاربة الاكتئاب وضمان السعادة يوميا، مثل مثلا الاستمتاع بروتين المشى يوميا، ويقول الأطباء إنه يمكن سير ما يصل إلى 10 آلاف خطوة يوميا لجنى الفوائد الصحية المثالية للرياضة.

وينصح الخبراء بتجربة رياضات أخرى ممتعة مثل رقص الزومبا أو رياضة اليوغا أو ركوب الدراجات مع الأصدقاء.

أى قدر يساعد

يشير خبراء الصحة العامة، إلى إن أى قدر يومى من التمارين الرياضية يمكنه المساعدة، حتى لو كنت لا تلتزم بإرشادات تمارين معينة.

ويقول الأطباء إن مجرد الاختلاط بالآخرين عند ممارسة الرياضة يمكن أن يعزز حالتك المزاجية، خاصة لو كان لديك صديق يحفزك ويدعمك فى هذا الأمر.

فوائد للدماغ والجسم

إلى جانب السعادة كواحدة من فوائد ممارسة الرياضة، يمكن للرياضة المنتظمة أيضا أن تخفض ضغط الدم، وتخفض مستوى الكوليسترول فى الدم، وتساعد فى التحكم بنسب السكر فى الدم، وهو ما قد يكون سببا آخر للسعادة أيضا.

كما تساعد ممارسة الرياضة المنتظمة أيضا على التمتع بعظام أقوى، وتحسن من مرونة الجسم والتوازن الخاص به، وتمنع الإصابة بهشاشة العظام المرتبطة بتقدم العمر، وتجعلك تتمتع بمظهر أفضل أكثر رشاقة ما سيجعلك بالتالى سعيدا بنفسك ومظهرك.