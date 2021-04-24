هاكرز يخترقون آبل ويهددون بفضح أسرار تزلزل العالم

جدة - نرمين السيد - كشفت تقارير صحفية عالمية عن سرقة ملفات خطيرة من شركة "ابل" تفضح الكثير من الأسرار حول صناعة منتجاتها الشهيرة مثل "آيفون" وأجهزة "ماك بوك" وحواسيب "آيباد" اللوحية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





ونشرت شبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية، تقريرا نقلت فيه عن مصادر داخل "آبل" تعرضها للابتزاز من قبل مجموعة هاكرز، بعد سرقة ملفات خطيرة حول صناع منتجاتها.

وأوضحت أن عصابة هاكرز سرقت ملفات من شركة تصنع منتجات "آبل"، وتهدد حاليا الشركة الأمريكية بفضح أسرار يمكنها أن تزلزل العالم.

ورفضت شركة "آبل" التعليق على ما إذا كانت تنوى الدفع للهاكرز مقابل عدم فضح تلك الأسرار.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن الهاكرز تمكنوا من سرقة ملفات من شركة "كوانتا" اليابانية التى تصنع عددا كبيرا من منتجات "آبل" مثل أجهزة "ماك بوك" و"ماك برو" وحواسيب "آيباد".

ونشر الهاكرز 3 نماذج من الملفات التقنية التى سرقوها عبر مدونتهم على شبكة "الديب ويب" أو "الإنترنت المظلم".

وتقول الشبكة الأمريكية "إن هذا الهجوم يبدو أنه محاولة لإحراج شركة "ابل" والإدارة الأمريكية ككل لأنه بحسب الوثائق المسربة يكشف طبيعة التعاون بين البيت الأبيض وإدارة "آبل".

ولم تعلن بعد شركة "ابل" ما مدى الضرر الواقع عليها من تسريب ملفات "كوانتا"، ولكنها يبدو أنها تحمل معلومات بالغة السرية، وهو ما دفع الشركة الأمريكية إلى التكتم كثيرا حول الأمر.

وقال متحدث باسم "كوانتا": "لدينا آلية قوية للدفاع عن أمن المعلومات الخاصة بنا، وقد تم تفعيلها فى أى وقت من الأوقات، ولم يكن هناك سوى مجموعة صغيرة من الخدمات التى تأثرت بالهجمات".

ونقلت الشبكة عن بيرت كالو، الذى يدير شركة "إيمسيسوفت" للأمن السيبرانى التى تتبع عصابات برامج الفدية، قوله: "تصرفات الهاكرز الذكية تمنح آبل خيارات قليلة للغاية".