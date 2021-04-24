F19 pro.. مواصفات أحدث إصدار لـ أبو

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن يحقق الهاتف مبيعات كبيرة لمواصفاته المتطورة وسعره المنافس حسب موقع 4pda التقنى.

وجاء الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من المعدن والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (160،1/73.4/7.8) ملم، ووزنه 173 غ.

فيما أتت Super AMOLED بمقاس 6.43 بوصة، أبعادها "20:9"، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها يصل إلى 800 شمعة/م تقريبا، ومحمية من الخدوش بطبقة من Corning Gorilla Glass 5.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج MediaTek Dimensity 800U 5G المطور بتقنية 7 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC3، وذواكر وصول عشوائى 8 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

كاميرات F19 pro الأساسية جاءت رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميجابيكسل، وكاميرته الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

وحصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، أما سعره فبلغ 345 دولارا.