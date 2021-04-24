جدة - نرمين السيد - وهناك مجموعة من النصائح قدمتها صحيفة "ذا جارديان" لمعالجة الموقف، دون أن تفقد هاتفك إلى الأبد نرصدها فى السطور التالية:
ـ إغلاق الهاتف فورا دون الضغط على أى زر.
ـ مسح الهاتف بمناديل ورقية جافة أو قطعة قماش ناعمة.
ـ هز الهاتف برفق لإخراج أى مياه من منفذ الشحن.
ـ عدم استخدام مجفف هواء ساخن لأن الحرارة تتسبب بتلف الشاشة والأجزاء المطاطية فى الهاتف.
ـ تجفيف الهاتف أمام مروحة.
ـ إخراج بطاقة الـsim.
ـ عدم شحن الهاتف قبل التأكد من جفافه، وينصح بعد 5 ساعات من تبلله على الأقل.
وينصح الخبراء، بالاستعانة بمتخصص إذا وردت أى مشكلات بالهاتف بعد اتخاذ تلك الإجراءات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيف تتصرف حال سقوط هاتفك فى الماء؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.