كيف تتصرف حال سقوط هاتفك فى الماء؟

جدة - نرمين السيد - وهناك مجموعة من النصائح قدمتها صحيفة "ذا جارديان" لمعالجة الموقف، دون أن تفقد هاتفك إلى الأبد نرصدها فى السطور التالية:

ـ إغلاق الهاتف فورا دون الضغط على أى زر.

ـ مسح الهاتف بمناديل ورقية جافة أو قطعة قماش ناعمة.

ـ هز الهاتف برفق لإخراج أى مياه من منفذ الشحن.

ـ عدم استخدام مجفف هواء ساخن لأن الحرارة تتسبب بتلف الشاشة والأجزاء المطاطية فى الهاتف.

ـ تجفيف الهاتف أمام مروحة.

ـ إخراج بطاقة الـsim.

ـ عدم شحن الهاتف قبل التأكد من جفافه، وينصح بعد 5 ساعات من تبلله على الأقل.

وينصح الخبراء، بالاستعانة بمتخصص إذا وردت أى مشكلات بالهاتف بعد اتخاذ تلك الإجراءات.