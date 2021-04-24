اسمع منى.. تاريخ إنشاء أول ترعة فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب، إن الفكرة جاءتها عندما كانت تسير على الطريق الدائرى، وفجأة شاهدت "ترعة المريوطية" التى أبهرتها، بسبب مشروع تبطين الترع، الذى تعمل عليه الدولة المصرية، للحفاظ على الشكل الجمالى، وتطوير الزراعة، وترشيد الاستهلاك.

وأوضحت الخطيب أن أول ترعة فى مصر كانت "ترعة الإسكندرية" المعروفة حاليا بـ "المحمودية" التى أنشأتها الملكة كليوباترا، بهدف توصيل المياه العذبة لأهل الإسكندرية، مشيرة إلى أنها استخدمت للمحلاحة فيما بعد، وسميت بـ الخليخ أيضًا.

ولفتت داليا الخطيب، إلى أن بسبب أحوال الطقس ترسبت المياه فى ترعة المحمودية، وفشل المشروع، إلا أن حكام مصر حرصوا على إعادة تشغيله، حيث حاول الحاكم بأمر الله إعادة حفرها، إلى أن جاء السلطان قلاوون وأمر بتشغيل الترعة وتطهيرها وذلك بمشاركة 40 ألف عامل، إلا أنها توقفت مرة أخرى.

ومع حكم محمد على لمصر، بدأ خطته لتشغيل ترعة الإسكندرية من جديد، بمشاركة 113 ألف عامل، من بينهم سيدات وأطفال، نجحوا فى النهاية من التشغيل الجديد، بعد عام ونصف العام من العمل، ومن بعدها بدأت فكرة شق الترع تنتشر فى مصر.