سعر ومواصفات لابتوب لينوفو Xiaoxin Pro 16

جدة - نرمين السيد - ويعتبر لابتوب Xiaoxin Pro 16 2021، أبرز أجهزة المجموعة الجديدة والذي يمتاز بإمكانيات قوية بسعر منافس، حسب موقع "notebook check" التقنى.

يمتاز لابتوب لينوفو الجديد Xiaoxin Pro 16، بمعالج من إنتاج شركة AMD الأمريكية، من نوع Ryzen R7 5800H، والذى يأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى كبيرة بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.

يحظى الجهاز الجديد بشاشة قياس 16 بوصة، ذات حواف رفيعة، وبدقة عرض 2.560 × 1.600 بكسل، ونسبة عرض تبلغ 16:10، وتتميز بمجموعة ألوان عالية بنسبة 100٪، وحاصلة على شهادة TUV Rheinland، لدعم نسبة ضوء أزرق منخفض.

ومن حيث التصميم، يستخدم لابتوب لينوفو Xiaoxin Pro 16، هيكلا معدنيًا خفيف الوزن، يزن 1.89 كجم فقط، كما يبلغ سمكه 16.9 مللميتر، وتأتي لوحة المفاتيح مزودة بمفاتيح أسهم كبيرة الحجم ولوحة مفاتيح رقمية مستقلة، بالإضافة إلى ضبط الإضاءة الخلفية بثلاث سرعات، يتم توفير الصوت من خلال نظام مكبر صوت مزدوج يدعم تقنية Dolby Atmos.

ويعمل اللاب بنظام التشغيل Windows 10، حيث يدعم وظائف الأمان مثل فتح الغطاء للتمهيد والتعرف على الوجه وقفل الشاشة التلقائى عند المشى.

وسيتوفر لابتوب Xiaoxin Pro 16 2021، للبيع اعتبارا من 1 مايو القادم، مقابل سعر 847 دولارا.