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جدة - نرمين السيد - وعن بيكاتا اللحم، قال: "نضع اللحمة فى الدقيق كأنها بانية، ثم نضع بعضَا من الذبدة على النار وعليها ملعقتين زيت، ويتم تحمير اللحمة، وبعدها يتم وضع كوب ماء ساخن، ثم وضع بعضًا من الديمجلاس، حتى يستوى اللحم ويصل إلى اللون البنى، ثم توضع الكريمة اللبانى وقطعة مرقة دجاج مكعبات، ويتم بعدها تقديم اللحم مع المشروم والصوص الخاص".
أما عن طريقة بيكاتا الفراخ، قال: "نحضر صدور البانية ونضع معلقة زيت ومكعب زبدة ونقطع عليهما البانية قطعتين أو أربع قطع، وبعدها نضع الدقيق، ونحمر البانية، وبعدها نضع اللبن على البانية ويتم تتبيل الخلطة بالفلفل الأسمر ومكعبين مرقة دجاج، حتى تستوى الفراخ، ثم نضع الكريمة اللبانى على البيكاتا وتترك لتستوى لتقدم بعد ذلك".
ويُقدم الراديو 9090 هذا العام برنامج "أكلة سهلة"، ويُذاع 12.40 ظهرًا، وفيه يُحضر الشيف الشهير حسن حسونة، مائدة الإفطار يوميًا.
وعلى مدار شهر رمضان يمكن الاستمتاع مع حسونة، كل يوم، بإعداد وجبة إفطار، بطرق جديدة وبسيطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أكلة سهلة.. الشيف حسونة يقدم طريقتى عمل بيكاتا اللحم والفراخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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