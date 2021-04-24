فيديو- رمضان فى العالم.. المسحراتى فى المغرب اسمه «نفار»

جدة - نرمين السيد -

وأضافت مى، أن رمضان يوفر فرص عمل ووظائف جديدة متعلقة بالشهر الكريم، مثل العازفين فى السهرات الرمضانية، ويعتبر أيضا فرصة للتسامح والمحبة وتعليم الأطفال الصلاة، متابعة: "الرجل بيقعد برنس يستنى الفطار"، أما السهرات العائلية تظل حتى مطلع الفجر فى ليلة القدر.

وأشارت إلى أنه يتم تنظيم عزومة كبرى للشخص الذى يصوم رمضان لأول مرة، أما أشهر الأكلات لديهم فهى "الحريرة"، وبدلا من كلمة "صايم ولا زى كل سنة"، يقولون: "عواشركم مبروكة".

أما المسحراتى فى المغرب فيطلق عليه "نفار".