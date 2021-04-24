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جدة - نرمين السيد -
وأضافت مى، أن رمضان يوفر فرص عمل ووظائف جديدة متعلقة بالشهر الكريم، مثل العازفين فى السهرات الرمضانية، ويعتبر أيضا فرصة للتسامح والمحبة وتعليم الأطفال الصلاة، متابعة: "الرجل بيقعد برنس يستنى الفطار"، أما السهرات العائلية تظل حتى مطلع الفجر فى ليلة القدر.
وأشارت إلى أنه يتم تنظيم عزومة كبرى للشخص الذى يصوم رمضان لأول مرة، أما أشهر الأكلات لديهم فهى "الحريرة"، وبدلا من كلمة "صايم ولا زى كل سنة"، يقولون: "عواشركم مبروكة".
أما المسحراتى فى المغرب فيطلق عليه "نفار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- رمضان فى العالم.. المسحراتى فى المغرب اسمه «نفار» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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