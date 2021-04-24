مكسرات لميس.. حكاية محرم بك والأزاريطة

جدة - نرمين السيد - وكشفت فى حلقة اليوم عن حى "محرم بك" بالإسكندرية وسر تسميته بهذا الاسم، موضحة أنه بالرغم من أن "محرم بك" من أشهر المناطق الشعبية فى الإسكندرية، لكن تاريخه لم يكن شعبيا على الإطلاق، وكان من أرقى الأحياء الأرستقراطية.

وأوضحت الدكتورة لميس أن محرم بك ولد فى قولا باليونان وهو من أقارب محمد على، انضم لـ محمد على باشا، ثم تزوج تفيدة هانم ابنته وكان حاكما للجيزة وبعدها الإسكندرية وبعدها قائد للأسطول المصرى سنة 1826.

وتابعت تم دفنه فى مسجد النبى دانيال، ولمجهوداته أطلق اسمه على المنطقة التى سكن فيها، وعرف بحى الارستقراطيين، لكن بعد ثورة يوليو سكنه طبقات مختلفة.

وولد بحى "محرم بك" توفيق الحكيم، وليلى مراد، هند رستم، وكان قصر محرم بك يقع على ترعة المحمودية، وبه جنينه شاسعة فتحها أمام العامة للتنزه فيها.

كما تحدثت عن أصل اسم حى الأزاريطة، وأنه كان معروفا بأنه حى للجاليات الأجنبية خصوصا اليونانيين.

وأضافت: "اسم الأزاريطة اختلف حوله المؤرخون، فأرجعه البعض إلى (الأم ريتا) وأن الاسم كان أصله "مازر ريتا" وكانت سييدة لطيفة مع الناس، وآخرون أرجعوا أصله إلى اسم المهندس اللى خطط المنطقة

وهناك من قال نسبة إلى المقابر الكتيرة فى المنطقة".

وتابعت: "أن البعض أرجعه إلى مستشفى الحجر الذى شيده محمد على باشا لحجز المصابين بالطاعون القادمين إلى مصر رفقة الرحلات البحرية التى كانت تمر بمصر، واستندوا إلى أن كلمة (لازاريتو) فى الإيطالية تعنى مستشفى الحجر، وآخرون قالوا إن لازريتا تعنى 40 وهى فترة الحجر الصحى".

كما تناولت أصل كلمة "أرمنت" أون لها أصل قديم، وعرفت فى النصوص القديمة باسم "أيون منت"

ومعناها قصر الإله منت.