كبسولة سبايس إكس تلتحم بمحطة الفضاء الدولية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (فرانس 24) أن الكبسولة "كرو دراجون" التابعة لمجموعة "سبايس إكس" قد التحمت اليوم السبت، بمحطة الفضاء الدولية، حيث بدأت المرحلة الأولى من الالتحام قرابة الساعة 05,08 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05,10 ت ج) على ارتفاع 424 كيلومترا فوق المحيط الهندى.

ويضم طاقم مهمة "كرو-2"، بالإضافة إلى توما بيسكيه من وكالة الفضاء الأوروبية، رائدى الفضاء الأمريكيين شين كيمبروه وميجن ماك آرثر واليابانى أكيهيكو هوشيدى.

وتعتبر هذه المهمة هى الثالثة من نوعها التى تنفذها هذه الشركة "سبايس إكس" الخاصة منذ معاودة الولايات المتحدة الرحلات المأهولة إلى الفضاء.

وكانت المركبة أقلعت فجر الجمعة من مركز كينيدى للفضاء وسط التصفيق فى غرفة التحكم فى "سبايس إكس".

وقال كيمبروه لدى دخول المركبة المدار "إنه لأمر رائع أن أعود إلى الفضاء"، علما بأن الرواد الأربعة جميعهم سبق أن شاركوا فى رحلات إلى الفضاء.

وعلق مؤسِس "سبايس إكس" ومجموعة "تيسلا" لتصنيع السيارات إلون ماسك: "نحن في فجر حقبة جديدة من استكشاف الفضاء"، وشكّل هذا الإقلاع انتصارا جديدا لشركات ماسك.

يذكر أن شركة "سبايس إكس" تتعاون مع وكالة "ناسا" فى مجال النقل الفضائى فى وقت تراكم مركبة "ستارلاينر" التابعة لشركة "بوينغ" التأخيرات فى رحلاتها التجريبية.