رامبو وكراميلا.. هشام ماجد يتزوج قطة شيرازى فى الساحل

جدة - نرمين السيد - وتفاجأت جوليت بحديث جدها الذى أكد لها أن "كرميلا" سافر إلى الساحل، حتى يتزوج من قطة شيرازى تمتلكها صاحبة العمارة التى يسكنون فيها.

زواج كرميلا بالقطة الشيرازى، تسبب فى حالة حزن شديدة لدى جوليت، والتى أكدت أن البشر لا يقدرون مشاعر الحيوانات، ويسعون لبيعها فى الأسواق لتحقيق أرباح مادية.

واستغل والد جوليت الكلب "رامبو" لسرقة محل الفراخ الواقع بالقرب منهم، إلا أن رامبو حاول الرفض، خوفا من صاحب المحل، ليقتنع فى النهاية.

"رامبو وكراميلا" أول مسلسل إذاعى 3D فى الراديو لـ9090، بتقنية الصوت المجسم والمؤثرات، وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل وياسر الطوجى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى عن الفرق بين حياة القطط والكلاب، والصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع يتم طرح مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على المجتمع.

ويذاع المسلسل على الراديو 9090، يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا إلى الثالثة والنصف، ويعاد فى الحادية عشرة صباحًا.