تويتر يسمح للمستخدمين بمشاركة صور بجودة 4K عالية الدقة

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "لايف منت" التقنى، أن المنصة تسمح الآن لمستخدمى نظامى تشغيل Android و iOS مشاركة صور بجودة 4K، وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين نشر صور عالية الدقة وسيكون المستخدمون قادرين على نشر وعرض صور 4K على التطبيق.

وفى وقت سابق، كان الحد الأقصى للدقة هو 2048 × 2048.

الجدير بالذكر أن دعم الصور بدقة 4K متاح بالفعل على تطبيق تويتر على الويب، تم الآن طرح الميزة لتطبيقات الهواتف الذكية، ولعرض الصور بدقة 4K يجب عليك تحديد خيار "الإعدادات والخصوصية" بالتطبيق وحدد خيار "تحميل الصور عالية الجودة".