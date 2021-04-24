يوتيوب يتيح للمستخدمين تغيير اسم القناة دون تغيير اسم الحساب فى جوجل

جدة - نرمين السيد - ويوفر التحديث الجديد مزيدًا من المرونة لمنشئى المحتوى الذين قد يفضلون إرسال رسائل بريد إلكترونى باسمهم الفعلى بدلاً من اسم قناتهم على منصة يوتيوب، ويسمح التحديث الجديد للمستخدمين بتغيير اسم قناتهم وصورتها دون التأثير على حساب جوجل الأصلى الخاص بهم.
وقبل التحديث، كان يتعين على منشئى المحتوى بـ "يوتيوب" تغيير اسمهم ورمزهم لحساب جوجل بشكل كامل ليكون اسمهم على منصة يوتيوب هو نفس الاسم الذى يرسلون رسائل بريد إلكترونى منه فى جى ميل Gmail.
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