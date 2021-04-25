فيديو- ولاد الأصول.. حكاية أم وحيد

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال تقديمه برنامج "ولاد الأصول" المذاع على الراديو 9090، اليوم السبت: "واحد صاحبى حكالى حكاية أم وحيد، قالى وأنا قاعد على قهوة فى ميت عقبة شميت ريحة طعمية سخنة فى محل جنب القهوة القهوة، روحت أجيب سندويتش طعمية، لقيت المطعم معلق يافطة مكتوب عليها معاك فلوس هتاكل ممعاكش فلوس هتاكل برضه، بعد شوية لقيت ست كبيرة داخلة وساحبة معاها عيل عنده 4 سنين، صاحب المطعم أول ما شافها قالها أهلا يا أم وحيد، حالا الفطار هيكون جاهز".

وتابع خير: "الست أخدت الفطار وعدت من قدام القهوة، لقيت صاحب القهوة قاله صباحك فل يا وحيد تعال صبح على عمك، وطلع فلوس أدهاله، والست أخذت الطفل ودخلت الحارة".

وأضاف محمد على خير: "صاحبى قالى أنا قومت روحت المطعم تانى، وسألت صاحبه عن حكاية اليافطة، فقالى دى من أيام المعلم الكبير أبويا، وكان بيطلع لله كل يوم حاجات كتير ودى عادة ربنا ما يقطعها".

وواصل حديثه: "صاحب المطعم قالى أبويا قالى لازم تاخد بالك من الناس وتعذرهم، بس لقيت ناس كتير غريبة فى المنطقة، فقلت يمكن متعرفش سلو المطعم فأنا قلت أشجعهم".

وأضاف خير: "أم وحيد دى ست كبيرة متربية فى الحارة، كان عندها ابن اسمه وحيد ومات هو ومراته فى حادثة، وسابولها الواد الصغير، والست ملهاش حد غير ربنا وإحنا، علشان كده اللى يقدر يعمل حاجة ليها يعملها".