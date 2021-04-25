التوتة الذهبية تمنح عمدة نيويورك السابق جائزة أسوأ ممثل مساعد فى 2021

جدة - نرمين السيد - وبحسب "رويترز"، فقد حصل جوليانى كذلك على لقب أسوأ ممثل مساعد لظهوره القصير فى فيلم "ساشا بارون كوهين الساخر"، وتم تصوير رئيس البلدية السابق فى غرفة فندق مع ممثلة تتظاهر بأنها مراسلة، فى حين أكد جوليانى أنه لم يحدث أى شىء غير لائق.

كما حصل فيلم "أبسوليوت بروف" "الدليل المطلق" من إخراج مايك ليندل الرئيس التنفيذى لشركة "ماى بيلو" على جائزة أسوأ فيلم لهذا العام، وأظهر الفيلم مزاعم لا أساس لها عن التزوير فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

كما حصل ليندل، وهو مؤيد قوى للرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، على جائزة أسوأ ممثل.

وحاز فيلم "ميوزيك" الذى أخرجته المغنية سيا حول فتاة مصابة بالتوحد على معظم جوائز التوتة الذهبية، ومنها أسوأ أداء تمثيلى للممثلة كيت هدسون.

تأسست جوائز التوتة الذهبية، المعروفة أيضا باسم "جوائز رازى"، عام 1980 وهى موازية لجوائز الأوسكار فى هوليوود التى يُقام حفل توزيعها، اليوم الأحد، ويتم اختيار الفائزين بجوائز التوتة الذهبية من قبل 1097 عضوا من أكثر من 20 دولة، ويسجل الأعضاء أنفسهم عبر الإنترنت مقابل رسوم قدرها 40 دولارا.