نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. حركة متوسطة بكل المحاور

جدة - نرمين السيد - وقال، فى مداخلة لبرنامج "صباحك ومطرحك"، الذى يقدمه فادى إبراهيم وسالى سعيد، إن الحركة المرورية الآن تعتبر متوسطة على كل المحاور وتسمى بالهدوء المرورى النسبى، فقط لا غير فى بعض محافظات الوجه البحرى، وتحديدا محافظة الإسكندرية هناك بعض الزحام عند كوبرى استانلى القادم من مناطق جليم نتيجة أعمال إصلاح فواصل وإعادة تأهيل أعلى الكوبرى، وانتشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور الإسكندرية.

وأضاف: "باقى محافظات الوجه البحرى ومحافظات الوجه القبلى والطرق المؤدية إليها ما زالت تعمل بشكل مرض وشكل طبيعى".

وتابع صابر: "قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى تظهر بعض الأحجام أعلى مناطق الكُنّيسة نتيجة الأعمال، كذلك القادم من المريوطية متجها إلى منزل الصحراوى، باقى الطرق تعمل بشكل طبيعى، واتنشار الخدمات المرورية من قبل الإدارة العامة للمرور بالتسيق مع الإدارات المختلفة،

أما بالنسبة لمحور 26 يوليو تنحصر بعض الأحجام وخصوصا فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد فى طريقه إلى ميدان لبنان، ويفضل سلوك محور روض الفرج الذى يعمل بشكل طبيعى".

وأكمل: "وبالنسبة لمحافظة الجيزة كل المحاور الداخلية ما زالت حتى الآن تعمل بشكل طبيعى عدا منطقة محطة مترو الجامعة القادم من أعلى كوبرى فيصل والمتجه إلى منطقة الدقى، كذلك القادم من أعلى محور صفط إلى شارع ثروت يفضل فى هذا التوقيت سلوك منزل أحمد عرابى، والقادم من كوبرى فيصل إلى الدقى من الممكن أن يسلك شارع الجامعة أو شارع مراد".

واستطرد: "أما بالنسبة للحركة المرورية داخل القاهرة جميعها متوسطة ولا ينصح بتغيير أى مسارات، عدا أعلى كوبرى الحدائق القادم من الوايلى والزاوية إلى مناطق الفنجرى يفضل سلوك المسطح الأرضى بشارع السودان".

واختتم: "الكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة تعتبر متوسطة".

وأكد صابر أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات.

وأضاف أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور تكثف من تواجدها منعا لحدوث أى تكدسات.