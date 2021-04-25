فى ساعة زمن.. أسرة أمريكية تعثر على كنز مفقود بعد 10 سنوات من البحث

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن العائلة استعانت بباحث كنوز يدعى كيث ويلى، للعثور على الكنز، والذى اكتشفه تحت ألواح الأرضية فى منزلهم، حيث عثر على 46 ألف دولار، داخل صندوق.

وأوضحت الصحيفة ، بأن الأسرة حاولت البحث عن الكنز لسنوات حتى أنها استأجرت مقاول بناء لسحب بعض ألواح الأرضية فى المنزل للعثور عليه، لكن دون تحقيق أى نتائج إيجابية، وأوضح التقرير، أنه تم العثور على الأموال فى النهاية فى ركن تحجبه قطع أخرى من الخشب، ليكون بمثابة قاع زائف أسفل ألواح الأرضية، بينما كان وقت العائلة ينفد حيث كانوا يريدون بيع المنزل لبضع سنوات لكن هذا الكنز كان يمنعهم من القيام بذلك.

وقال كيث ويلى، وهو متخصص فى الكشف عن المعادن بولاية كونيتيكت، فى مقطع فيديو نشره على يوتيوب، أن هذا الكشف أكثر اكتشافاته إثارة حتى الآن، وأنه استغرق حوالى ساعة للعثور على الكنز المخفى.