صباحك ومطرحك.. مشروبك المفضل مفتاح شخصيتك

جدة - نرمين السيد - واستعرضت الحلقة الصفات الشخصية بكل فرد من خلال المشروب الذى يفضله، فمن يفضل مشروب "التمر هندى" هو شخص يحب يحسب كل شىء بعقله ويركز فى أدق التفاصيل، كتوم، يحب الخصوصية ما يجعل البعض ينظر على أنه مغرور، ولما يحب شخص يطلعه على أدق تفاصيل حياته، ويحب ينجّم اللى حواليه، شخص تقليدى ولا يتقبل التغيير بسهولة.

أما الشخص الذى يحب مشرب "قمر الدين"، فهو شخصية قوية، نشيط جدا، يكره الروتين، اجتماعى، لديه فضول، لا يحب سماع نصائح من أحد، متسرع فى أوقات كثيرة.

الشخص الذى يحب مشروب "السوبيا"، رومانسى وعاطفى متعاطف مع كل اللى حواليه، كسول لا يحب الاعتماد على نفسه، رغاى خصوصا مع الناس اللى بيبحبهم لكنه يحفظ الأسرار.

ومن يفضل مشروب "الخروب" هو شخص يحب الانطلاق، مرتبط بأصحابه لديه كاريزما، نفسه ينجح لكنه لا يسعى لذلك، كريم جدا، يقف دائما إلى جانب أصحابه، يجادل كتيرا.

أما الشخص الذى يحب مشروب "الكركدية" هو شخص يهتم بصحته، باله رايق، لديه متسع من الوقت يفضل أن يجادل بكل هدوء، لا يحكم على الناس بسرعة، ولا يحب الحكم على الأشخاص قبل التعامل معهم.

ومن يحب مشروب "العرقسوس" لا يهتم برأى الناس، هناك حاجز بينه وبين الآخرين، طيب وحنين، لكنه فى الوقت ذاته يؤذى الآخرين دون قصد، يحب أن يعيش ببساطة ويكره العقد، أما من يحب "الدوم" هو شخص مخلص ودود اجتماعى، يحب تكوين صداقات كثيرة، شخص نشيط، كرامته مهمة وفوق كل حاجة،

مبتكر ولديه أفكار مبتكرة يعرف إقناع من حوله بها.