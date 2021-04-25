صور- 200 ألف جنيه إسترلينى.. سيارة ملكة بريطانيا للبيع

جدة - نرمين السيد - ووفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية، فإن السيارة التى استبعدت من الأسطول الملكى فى عام 2015، مولسان "بارناتو خضراء اللون"، عرضت للبيع مقابل 200 ألف جنيه إسترلينى.

وأرجعت الصحيفة السعر العالى الذى تجاوز الـ4 ملايين و300 ألف جنيه مصرى، فى حين أن سعر سيارة مثيلتها تباع بـ80 ألف جنيه إسترلينى، وجاء سبب السعر المرتفع، بسبب اقتناء الملكة لها واستخدامها وهو ما ضاعف سعرها.

على صعيد آخر، كشفت صحيفة ديلى ميل البريطانية، أن أسطول سيارات الملكة الحالى فى قصر باكنجهام يضم ثلاث سيارات رولز رويس، وثلاثة دايملر، واثنتين من سيارات بنتلى، وهناك أساطيل أخرى فى ممتلكاتها المختلفة.