أكلة سهلة.. طريقة عمل شوربة الحريرة

جدة - نرمين السيد - وقال حسن حسونة، إن شوربة الحريرة أكلة مميزة، وكاملة، يمكن تحضيرها بسهولة على الإفطار فى رمضان.
وأشار إلى أن مكونات الوجبة، تتضمن: نصف كوب من العدس، مع 6 أكواب من الماء، ونصف ملعقة كبيرة من زيت الذرة، وملعقة صغيرة من الملح، والفلفل الأسود، بصلة صغيرة مفرومة، وكزبرة، وبقدونس.
ويُقدم الراديو 9090 هذا العام برنامج "أكلة سهلة"، ويُذاع 12.40 ظهرًا، وفيه يُحضر الشيف الشهير حسن حسونة، مائدة الإفطار يوميًا.
وعلى مدار شهر رمضان يمكن الاستمتاع مع حسونة، كل يوم، بإعداد وجبة إفطار، بطرق جديدة وبسيطة.
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