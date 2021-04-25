فيديو- مكسرات لميس.. الكلمات الإيطالية والإنجليزية فى اللغة العربية

جدة - نرمين السيد - وقالت إن اللغة العربية تتضمن العديد من الكلمات الإيطالية الشهيرة مثل: "قميص – بونجورنو – كمبيالة – لوكاندة"، وهى نتيجة العلاقات القديمة القوية بين مصر وإيطاليا.

وتابعت هناك كلمات أخرى فى اللغة العربية أصلها إيطالى مثل: "فسقية – كابيتانو – قرصان (زعيم عصابة) – كومندان – كوبانية (شركة) – كربون – كرتون – كوفية – لمونادة (عصير لمون) – ميدالية – مسطردة – مليون – مارينا (ساحل) – نمرة – البياصة (ميدان) ".

وأضافت أن اللغة الانجليزية تأثرت باللغة الأسبانية التى تأثرت هى الأخرى بالعربية أثناء الحكم العربى للأندلس، ومن بين أشهر هذه الكلمات "الكحول – الجبرا (الجبر) – الكاندى (الحلويات) – كوفى (القهوة) – قطن – شوكر (سكر).

برنامج "مكسرات لميس"، يأتى ضمن المفاجآت العديدة التى يُقدمها الراديو 9090 لجمهوره فى رمضان 2021، ويُذاع يوميًا فى تمام الساعة 1.40 ظهرًا، ويُعاد الساعة 12.40 صباحًا.

وتجمع لميس جابر فى أسلوبها بين البساطة والعمق والاستنتاج، مُستحضرة شخصيات من التاريخ لتجسدها أمامنا بكلماتها، وكذلك تتناول أصل الكلمات العربية.