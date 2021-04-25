رمضان فى العالم.. حكاية ليلة البراءة ومشروب غاندى فى الهند

جدة - نرمين السيد - وقالت: "رغم أن الهند بها أكثر من 160 مليون مسلم إلا أنها دولة غير إسلامية، وده لأن عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، ومع ذلك لو روحت هناك هتحس بروحانيات رمضان "الزينة" و"الإضاءة فى المحلات" عينك هتزغلل من كتر الحلاوة".

وأضافت: "ليلة استقبال رمضان عندهم اسمها "ليلة براءة"، ودى بيكون فيها غير احتفالات رمضان "تنفيضة رمضان" يعنى بنظفوا قبل رمضان زيينا".

وتابعت: "عشان الثقة والقوة بتيجى من جوه عندهم أشهر الأطباق اسمها "الغاندى"، وده مش بيخليهم يعطشوا فى رمضان وبيعطيهم القوة والقدرة على التحمل".

واستطردت: "بيوزعوا حلويات وحاجات حلوة بعد كل صلاة على المصلين، لكن الأغرب هو أنهم إذا لم يجدوا ماء وتمرا على الإفطار يتناولون الملح ودى من الحاجات المريبة جدا".

وأضافت: "من الحاجات الغريبة أيضا إن مش كلهم بيبدأوا رمضان مع بعض ولأن مساحتها كبيرة بيختلف ثبوت الهلال من مكان لآخر، يعنى فيه ناس ممكن تبدأ رمضان قبل أماكن تانية بأيام، وكمان لازم يلبسوا الطاقية فى رمضان ودى اللى بتميز المسلمين هناك، والمطاعم فى الأحياء المسلمة تغلق أبوابها طوال نهار رمضان".