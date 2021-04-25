كلام محترم.. أحمد الطاهرى يشرح كيف تصنع مستقبلك؟

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، اليوم الأحد، إن التفكير فى المستقبل، أمر لا يدعو للقلق على الإطلاق، كما هو منتشر بيننا، مشيرًا فى هذا الصدد إلى المثل الشعبى "محدش عارف بكرة مخبى إيه".





وأضاف الطاهرى خلال حديثه فى برنامج "كلام محترم" المذاع عبر الرايو 9090، أن المستقبل ليس لغزًا كما يدعى البعض، متابًعا: "مستقبلك ممكن تعرفه.. مع التأكيد على الفرق بين المستقبل والغيب"، مؤكدًا: المستقبل يبدأ من اللحظة التى تعيش فيها حالا.

وأوضح أن الدكتور مصطفى محمود هو أفضل من تحدث فى الفرق بين "المستقبل والغيب"، مؤكدًا أن الصعوبة فى صناعة المستقبل ليست فى مشكلات الدنيا، وإنما فينا نحن.

وتابع: "لو أنت عايز تسافر، هتجهز عربيتك، ونفسك، وتحدد طريقك"، الأمر نفسه فى صناعة مستقبلك، لا بد من قرار، وتنفيذ، ومعرفة الاتجاه والطريق الذى ستسلكه.

واستطرد الطاهرى: "مش مهم وأنت فى الطريق تكون ماشى ببطء، المهم تكون ماشى صح، لأن لو كسرت السرعة ممكن مستقبلك يضيع، خليك على السرعة المطلوبة، ولما تلاقى ناس عايزه تخبطك، كمل ولا تلتفت، لأن الملتفت لا يصل".