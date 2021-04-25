5 فوائد مذهلة لعصير الزبيب الذهبى

جدة - نرمين السيد - يعتبر عصير الزبيب من العصائر الشائعة فى بعض المناطق العربية، ويقدم فى الكثير من الأحيان كمشروب سريع فى السهرات الصيفية مع إضافة قطع الثلج، الأمر الذى يجعله من المشروبات المنعشة ذات المذاق المميز.





يتميز الزبيب المستخلص من العنب الطازج بعد تجفيفه من المنتجات ذات الفوائد التنوعة جدا والمفيدة للصحة، بالإضافة إلى طعمه اللذيذ والمميز، لكن الكثيرين لا يعلمون بفوائد عصير الزبيب على الصحة والجسم.

وتتنوع فوائد مشروب عصير الزبيب الصحية ما بين معالجة بعض الأمراض والوقاية من أخرى.

وبحسب موقع "webteb" المتخصص بالأخبار الطبية، لكن مع تحذيرات من بعض الأخطار فى حال الإكثار منه، وفقًا لسبوتنيك، وهذه الفوائد هى:

الحماية من القولون العصبى

تساهم مستويات الألياف الغذائية الموجودة فى عصير الزبيب بمنح هذا المشروب فوائد عدة بالنسبة للجهاز الهضمى بشكل عام والقولون بشكل خاص، حيث تخفف من أعراض القولون العصبى، وهو مشكلة شائعة يعانى منها الكثيرون فى العالم، بالإضافة إلى ذلك، يعالج عصير الزبيب الإمساك ويحمى من سرطان القولون.

الوقاية من فقر الدم

يقدم عصير الزبيب مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن على رأسها الحديد، لذلك يقدم جرعة قليلة من هذا المشروب بشكل معتدل تشكيلة متنوعة من العناصر الغذائية تحمى وتجنب من حالات فقر الدم.

تحسين عملية الهضم

من الميزات الرائعة التى يقدمها هذا العصير، هو مساهمته فى تحسين عملية الهضم، والتى يمكن أن تكون مفيدة فى حالات عسر الهضم، خصوصا بعد تناول الوجبات الدسمة، حيث يساعد على تحسن وتنظيم حركة الأمعاء والهضم.

يكافح العدوى

يحتوى عصير الزبيب على كميات كبيرة من مادة البوليفينول، وهى مادة تمتاز بكونها مضاد أكسدة جيد، وهو الأمر الذى يمنح عصير الزبيب قدرة جيدة على محاربة العدوى ويحمى الجسم من الأمراض، ويدعم الجهاز المناعى.

معزز للقلب

نوه المقال إلى قدرة فريدة يتمتع بها عصير الزبيب وهى الحفاظ على صحة القلب، وتقليل الإصابة بأمراض القلب، حيث يحتوى العصير على مستويات جيدة من البوتاسيوم، ومستوى منخفض من الصوديوم وهى ميزات ضرورية جدا بالنسبة للدورة الدموية، حيث تساهم فى عملية استرخاء العضلات.