تخصيص يوم عطلة عامة لكلاب ألاباى بتركمانستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، تقررت العطلة الجديدة فى نفس يوم الاحتفال بسلالة خيول أخال تيكى والتى تعتبرها تركمانستان أيضا جزءا من تراثها الوطنى. ومنح الرئيس محمدوف الجائزة الأولى للشجاعة لكلب يعمل فى حرس الحدود. وأقامت الحكومة فى العام الماضى تمثالا مذهبا للألباى فى العاصمة عشق آباد التى يوجد بها أيضا تمثال مطلى بالذهب للرئيس بيردى محمدوف نفسه ممتطيا حصانا.

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