صورة .. عروسان يتوجان قصة حبهما بالزواج داخل جناح عزل كورونا

جدة - نرمين السيد - ظهر العروسين بملابس المستشفى، خلال عقد القرآن داخل جناح العزل بحضور عدد قليل من مرضى كورونا وطاقم المستشفى.

وبدلاً من ارتداء فستان الزفاف كأى فتاة فى مثل هذا اليوم المنتظر، ارتدت العروس أبهيرامى مجموعة معدات الحماية الشخصية (PPE) لكورونا، ليتم عقد القران فى موعده المحدد بعد عدة تأجيلات.

كانت كلتا العائلتين فى خضم الاستعدادات للزفاف عندما ثبتت إصابة العريس ساراث، وهو مواطن من أونامبالى بمنطقة ألابوزا، بفيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفى.

كما أصاب الفيروس والدته أيضًا قبل الزفاف، ودخلت إلى نفس الجناح مع ابنها، وعلى الرغم من الموقف غير الصعب، قرر الزوجان المضى قدمًا فى حفل الزفاف كما هو محدد من قبل فى 25 أبريل، مع اتباع جميع قواعد اجراءات الوقاية من كورونا.

كانت العروس ترتدى مجموعة معدات الوقاية الشخصية من الرأس إلى أخمص القدمين، مع وجود زوج من الأقراط فقط وكانا الاكسسوار الوحيد الظاهر.

كان حفل الزفاف قد تم تأجيله العام الماضى، حيث لم يتمكن ساراث من العودة من قطر فى الوقت المحدد بسبب تفشى الفيروس، لهذا السبب قررت كلتا العائلتين عدم تأجيل الزفاف مرة أخرى، على الرغم من تشخيص إصابة العريس بكورونا.