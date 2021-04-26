صور.. فساتين تناسب صاحبات الجسم المستطيل

جدة - نرمين السيد - وهناك الجسم المستطيل الذى يمتلك قياسات متساوية فى جميع أجزاء الجسم، ويخلو من أى منحنيات.

ويتناسب مع ذلك الشكل من الجسم فساتين الـ X- Line، وهى لفساتين المتوازنة من الأعلى والأسفل وذات الخصر المحدد، فهى تأتى بأكتاف عريضة وكذلك واسعة من الأسفل، وبخصر مشدود ربما يكون مزين بحزام.

بينما الفساتين الـ Wrap، محددة من عند الخصر كما أن تفصيلة الدرابية المنسدلة على القوام فى الجزء السفلى من الجسم، تمنحه بعض المنحنيات الجذابة.

أما بالنسبة للفساتين المحددة للقوام والمشدودة عند الخصر، يمنح الجسم بعض المنحنيات الجذابة.

ولكن الفساتين متعدد الطبقات، تمنح الجسم مظهر مختلف، وتجعله يبدو وكأنه يمتلك العديد من المنحنيات.