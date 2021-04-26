نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بمحور التسعين ونصائح باستخدام الأتوستراد

جدة - نرمين السيد - وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم سالى سعيد وفادى إبراهيم، أن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما، ما عدا محور فيكتور عمانويل بالإسكندرية وعند منطقة جرين حتى كوبرى ستانلى.

وأشار صابر، إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، لوجود بعض الأحجام عند محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ويفضل سلوك محور روض الفرج.

وأوضح صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد، كما نصح بسلوك محور أحمد عرابى.

واستعرض الحركة المرورية فى محافظة القاهرة التى تشهد ازدحاما للقادمين من محور التسعين والتجمع إلى مدينة نصر، لذلك يجب استخدام محور الثورة، بالإضافة إلى الازدحام عند كوبرى أكتوبر بالوصلة المعلقة.

وأضاف وجود ازدحام عند مطلع كوبرى الحلمية من المطرية والكابلات، ونصح بسلوك كوبرى سرايا القبة، كما يفضل للقادمين المعادى سلوك محور الأوتوستراد.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

ويذاع البرنامج الصباحى "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.