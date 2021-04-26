بهاتف جديد.. نوكيا تنافس الأسواق العالمية

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات أنه من المتوقع تسمية هاتف نوكيا الجديد بـ "Nokia X50".
ويأتى الهاتف بشاشة تبلغ قياسها 6.5 بوصة بدقة+ QHD، مع تقنية PureDisplay V4، وفقا لما جاء فى موقع "Nokia poweruser".
كما أنه يحتوى على كاميرا بمستشعر رئيسى دقة 108 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الدقة ومستشعرى للعمق والاتساع، بالإضافة إلى تقنية Penta-cam، OZO Audio ومن المحتمل أن يحصل الهاتف على كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل.
ويدعم الهاتف تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G، ويتوفر به ذاكرة وصول عشوائى 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت.
وسيحتوى الهاتف على بطارية بسعة كبيرة تصل إلى 6.000 ميللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 22 واط، كما أنه من المتوقع طرحه فى أغسطس أو سبتمبر المقبل.
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