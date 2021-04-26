فيديو- اسمع منى.. حكاية ياميش رمضان

جدة - نرمين السيد - وقالت داليا الخطيب إن استخدام الياميش بدأ منذ عهد الفراعنة إذ كانوا يصنعون حلوى على شكل الإله "بس" وهو إله "الضحك والمرح" إذ كانوا يصنعون الحلوى من الفواكه المجففة مع المكسرات خصوصا للأطفال للاحتفال بأعيادهم.
واختلفت الروايات حول أصل كلمة ياميش، فهناك من قال إنها كلمة مصرية أصيلة وتعنى الفاكهة المجففة، ورواية أخرى تقول إنها كلمة غير مصرية لكنها دخلت عن طريق بعض التجار فى زمن الفراعنها وأخذها المصريين كما هى دون تغيير.
وفى العصر الفاطمى ارتبط الياميش بشهر رمضان المبارك، إذ كان الحكام الفاطميين يوزوعونكل أنواع الياميش طوال الشهر الكريم احتفالا به، ثم اعتاد الناس فيما بعد وأنشأت أسواق موسمية لبيع الياميش.
وأصبح هناك وكالات تجارية مخصصة لتجارة الياميش مثل وكالة قوصون فى باب النصر بالجمالية، وكالة البلح، ثم سوق رض الفرج، وانتشر استخدام الياميش فى كل أنحاء مصر ومنها انتقل لباقى الدول العربية كلها، ويشمل ياميش رمضان "الزبيب، والمشمش المجفف، والتين المجفف، وقمر الدين، والقراصيا".
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