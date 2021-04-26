صور- زوى نايلور.. عارضة أزياء عاشقة للطبيعة والحيوانات

جدة - نرمين السيد - وتألقت زوى كعارضة أزياء حتى أصبحت من أشهر النساء فى مجالها. ولم تكتف بعملها فى عروض الأزياء بل شاركت فى مجال التمثيل وقدمت العديد من الأعمال. وتحرص على مشاركة جمهورها لأبرز إطلالاتها وأوقات انسجامها، ومن صورها أظهرت أن زوى تعشق الطبيعة والألوان والحيوانات.

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