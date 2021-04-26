لهواتف أندرويد.. كيفية تحرير المساحة دون التخلى عن التطبيقات

جدة - نرمين السيد - ويندفع البعض إلى مسح بعض التطبيقات عند مواجهة مشكلة عدم وجود مساحة كافية.

وأشار موقع "بوبيولار ساينس" إلى حل جديد يتمثل فى إمكانية حذف الرسائل القديمة التى تحتوى على مرفقات ثقيلة، وتستنفذ سعة تخزين الهاتف، مما يجعل الجهاز يشعر بعدها ببعض من الحرية.

وأوضح الموقع أن تطبيق الرسائل يعد من أكبر التطبيقات على الهاتف، ولحذف مرفقات الرسائل على أنظمة هواتف أندرويد:

-لا تحفظ الصور بشكل تلقائى على الجهاز، بل يمكن التبديل بين خيار للتنزيل التلقائى لرسائل الوسائط فى مجلد الرسائل فى تطبيق الملفات، ولكن هذا لن يحدث إلا إذا كنت تستخدم البيانات الخلوية، ويمكنك تعطيل الخيار تماما.

-ولمسح مجلد الرسائل يفضل الانتقال إلى الملفات أو الصور، ثم قم بالتمرير إلى اليسار للعثور على مجلد الرسائل.

-يجب النقر لفتحه، ثم الضغط على الصورة لتنشيط وضع التحديد والنقر على ما تريد إرساله إلى المهملات.

-وعند الانتهاء، يجب لمس رمز سلة المهملات أعلى اليسار، والتأكيد عن طريق الضغط على حذف فى مربع الحوار الناشئ.

-كما من الممكن الحذف الجماعى عن طريق تحديد الملفات حسب التاريخ.