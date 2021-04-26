فيديو- كلام محترم .. أحمد الطاهرى وحكاية الصندوق الإنسانى لأحمد زكى

جدة - نرمين السيد - وأشار الطاهرى إلى تأثره بحوار أجراه مع الكاتب الكبير وحيد سيف، وعلق: "صحيح الصحافة من المهن اللى تخليك تقابل ناس كتير.. لكن كتير شخصيات بتسيب علامة بكلمة أو موقف".

كما تأثر بجملة لـ وزير الخارجية الأسبق عصمت عبد المجيد، وهى "لا تضيع الممكن جريا وراء المستحيل"، وغيره من الشخصيات التى تركت أثرا فى حياته.

وقال: "أكيد الأب والأم نصايحهم عاملة زى النقش الفرعونى اللى مبتتغيرش.. وهتلاقى نفسك بتورثها لأولادك"، مضيفا: "أصل كلمة السر.. النصيحة المخلصة تستقر فى النفس البشرية".



واستكمل كلامه عن البصمة، وقال: "مين فينا مبيحبش النجم أحمد زكى، بس لما تدور الصندوق الإنسانى لأحمد زكى هتلاقى صاحب العلامة اللى فى حياته صلاح جاهين، ولو دورت فى حياة صلاح جاهين هتلاقى صاحب العلامة فى حياته عبد الحليم حافظ".

وأوضح أنه من الممكن أن يكون هناك لك مثل أعلى تسير على خطاه، ولكن البصمة تكمن فى الإنسانية، مستعينا بالفنانة الراحلة رجاء الجداوى، وقال عنها: "مر علينا فى الراديو 9090 طيف إنسانة سابت علامة وبصمة وهى رجاء الجداوى، متنسوش أصحاب البصمة اللى فى حياتكم".