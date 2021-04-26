أكلة سهلة.. طريقة عمل كفتة داوود باشا

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جدة - نرمين السيد - وأوضح حسونة أن مكونات عمل الوجبة، تشمل: نص لحمة كندوز ، ونص لحمة ملبسة، وكيلو طماطم، وفلفل رومي أحمر، و150 جرام فلفل أخضر، وملح حسب الطلب، وبصل أبيض نحو 250 جرامًا، وملعقة سمنة، وأخرى زيت، مع ملعقة فلفل أسود، و6 فصوص ثوم.
ويوضح الإنفوجراف التالى طريقة عمل كفتة داوود باشا..
ويُقدم الراديو 9090 هذا العام برنامج "أكلة سهلة"، ويُذاع 12.40 ظهرًا، وفيه يُحضر الشيف الشهير حسن حسونة، مائدة الإفطار يوميًا.
وعلى مدار شهر رمضان يمكن الاستمتاع مع حسونة، كل يوم، بإعداد وجبة إفطار، بطرق جديدة وبسيطة.
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