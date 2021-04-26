باحثون يكتشفون نوعًا جديدًا من الأخطبوط العملاق

جدة - نرمين السيد - وأجرى الباحثون دراستهم باستخدام الرنين المغناطيسى والتصوير المقطعى بالإضافة لتحليل الجينات من عينات الأنسجة، وأطلق عليه العلماء اسم "Grimpoteuthis imperator".
وقال العلماء بأن معظم الحالات تتم دراستها من خلال التشريح، الى أنهم قرروا الاعتماد على تطبيق لا يضر بالأخطبوط وذلك لندرة هذا النوع، وفقا لما جاء فى "سبوتنيك".
وتمكن المشرفون على الدراسة من تحليل شكل القشرة والخياشيم والجهاز الهضمى، بالإضافة إلى الخصائص الفردية فى الجهاز العصبى والأعضاء الحسية، واتضح أن Grimpoteuthis imperator لها شكل قلب فريد من نوعه للأخطبوطات.
كان للرخويات أيضا زعانف رأسية كبيرة، وهى سمة مميزة لأعضاء جنس Grimpoteuthis.
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