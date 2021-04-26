واتس آب يختبر خاصية اختفاء الرسائل بعد 24 ساعة

وأشار التقرير إلى أنه وفقا لمنصة "WABetainfo"، المعنية باختبار ميزات تطبيق "واتس آب" فى الإصدار التجريبى، لن يستبدل "واتس آب" خيار اختفاء الرسائل بعد 7 أيام بخاصية اختفائها بعد 24 ساعة.
وفى الآونة الأخيرة، أصدرت "واتس آب" تحديثا لنظام iOS يسمح لجميع المشاركين فى مجموعة بتغيير إعداد الرسائل المختفية افتراضيا، كما يختبر التطبيق أيضا القدرة على إحضار ميزة الصور المختفية فى كل من أنظمة "Android"، و"iOS".
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