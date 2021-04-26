غرائب وعجائب المهرجان.. 10 صور تثير الدهشة فى حفل جوائز الأوسكار

جدة - نرمين السيد - يتميز حفل توزيع جوائز الأوسكار سنويًا باطلالات نجومه سواء كانت اطلالات مميزة أو حتى العكس، فمنذ ساعات قليلة اختتمت فعاليات الدورة الـ93 من المهرجان، والتى فاز بجائزتها الرئيسية فيلم Nomadland كأفضل فيلم، ومخرجته كلوى تشاو كأفضل مخرجة، وبطلته الممثلة العالمية فرانسيس مكدورماند كأفضل ممثلة عن دورها فى الفيلم.





بعض الفنانان ظهرن باطلالات غريبة ومثيرة، وهو ما عرضهن للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، باعتبارهن لم يوفقن فى اختياراتهن، وأصبحن ضمن قائمة أسوأ فساتين الأوسكار فى 2021. وجاءت أبرز هذه الإطلالات لكل من: نيكولتى روبنسون، ظهرت بفستان أسود أقل من العادى لم يزيدها جمالا. المغنية سيليست، والتى ظهرت بفستان أسود مع رسومات باللون الأحمر غير مفهومة، وتسريحة شعر مجعد منفوش. لافيرن كوكس، اعتمدت على فستان منفوش مبالغ فيه من الفوشيا والأسود. ديانى آرين، ظهرت ببدلة رجالية من فالنتينو Valentino، لم تناسب مظهرها. فيولا ديفيس، ظهرت بفستان أبيض مكشوف الصدر، وقصة شعر غير مناسبة. لورا ديرن، ظهرت بفستان يضم الأبيض والأسود، مطرز من الخصر بالريش. هالى بيرى، ظهرت بفستان مصنوع من الشيفون الحريرى، أظهرها بطريقة عشوائية. إيمرلاند فينيل، ظهرت بفستان شيفون برسومات الورود، أظهر حملها. ريتا مورينو، ظهرت بفستان ذو بالطو من الفرو لم يكن مناسبا. وشهد حفل توزيع جوائز الأوسكار 2021، عددا من الجوائز التى تمنح للمرة الأولى، إذ حصلت المخرجة كلوى تشاو على أول جائزة لمخرجة آسيوية، كما كانت يوه جونج يون أول ممثلة من كوريا الجنوبية تحصد جائزة أوسكار.

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