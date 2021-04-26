رامبو وكراميلا.. الكلب رامبو يعترف لأمه بأنه ابنها الحقيقى الضائع منذ سنوات

وتم حبس الكلب "رامبو" داخل بيته عقابا له بعدما اعتدى على القط "كرميلا" ونصحته أمه أن يترك القطط ولا يكرر اعتداءه عليها مرة أخرى.
وذكرت القطة "فلة" لـ"كراميلا" أنه لن تبنى سعادتها على سعاة قطة أخرى، وطلبت من "كراميلا" أن يتركها ويعود للقطة "سوسكا".
واعترف الطلب "رامبو" لأمه بالتبنى أنه ابنها الحقيقى الذى ضاع منذ سنوات لكنها أكدت أن ابنها ضاع من وقت بعيد لكنه أن العم "تايجر" هو من أخبره بذلك وأنه من أخفى عنها هذه الحقيقة.
"رامبو وكراميلا" أول مسلسل إذاعى 3D فى الراديو لـ9090، بتقنية الصوت المجسم والمؤثرات، وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد وميرنا جميل وياسر الطوجى، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى عن الفرق بين حياة القطط والكلاب، والصراع بينهما ومن خلال هذا الصراع يتم طرح مشكلات وظواهر جديدة وغريبة على المجتمع.
ويذاع المسلسل على الراديو 9090، يوميًا من الساعة الثالثة عصرًا إلى الثالثة والنصف، ويعاد فى الحادية عشرة صباحًا.
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